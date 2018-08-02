В «АиФ-Казань» сменился генеральный директор 

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Из-за жары в селе Осиново Зеленодольского района начались перебои с водой

Татарстанских паломников предупредили о случаях холеры в Саудовской Аравии

15-летняя девочка сорвалась с недостроя в Челнах и впала в кому