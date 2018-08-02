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В «АиФ-Казань» сменился генеральный директор
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В «АиФ-Казань» сменился генеральный директор 

АиФ Казань 59 минут назад
В ООО «Аргументы и Факты-Казань» сменился генеральный директор.
Такое решение принято единственным акционером АО «Аргументы и Факты». Новым гендиректором с 1 августа назначили Дину Уткину, ранее занимавшую должность заместителя генерального директора.
Дина Уткина работает в коллективе с июня 2013 года в качестве коммерческого директора. Имеет благодарность Министра связи и массовых коммуникаций РФ за многолетний плодотворный труд в отрасли, высокое профессиональное мастерство.
Напомним, ранее должность гендиректора «АиФ-Казань» занимал Артём Тюрин, срок действия трудового договора с которым истёк.
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