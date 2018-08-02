Ещё
В Москве обнаружили руины снесенного храма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве обнаружили руины снесенного храма 

News.ru 45 минут назад
Фото: Наш район Котловка
Столичные археологи обнаружили остатки храма XIX века, уничтоженного в 1930-х годах. У взорванной церкви сохранилась стена с фрагментами мозаики.
Находка была сделана во время охранных археологических работ в Тверском районе, сообщает сайт мэрии. Ученые наткнулись на руины культового сооружения почти случайно.
«Археологам было известно, что на месте холма раньше находилась церковь Трех Святителей, но они не знали её точную локализацию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что церковь относилась к бывшему Скорбященскому монастырю, который был закрыт в 1918 году. На сохранившемся фрагменте мозаики специалисты нашли очертания ангела.
Ранее News.ru писал, что при раскопках в Москве обнаружен древний самогонный аппарат. Ему больше четырёхсот лет
News.ru: последние новости
Суд признал Егора Крида виновным в нарушении порядка Фото Меланьи Трамп в огороде высмеяли в Сети СК завёл дело по факту убийства российских журналистов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор214
У России таких ракет нет. И не будет459
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета71
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью790
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след70
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение