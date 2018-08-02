В Москве обнаружили руины снесенного храма

Столичные археологи обнаружили остатки храма XIX века, уничтоженного в 1930-х годах. У взорванной церкви сохранилась стена с фрагментами мозаики.

Находка была сделана во время охранных археологических работ в Тверском районе, сообщает сайт мэрии. Ученые наткнулись на руины культового сооружения почти случайно.

«Археологам было известно, что на месте холма раньше находилась церковь Трех Святителей, но они не знали её точную локализацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что церковь относилась к бывшему Скорбященскому монастырю, который был закрыт в 1918 году. На сохранившемся фрагменте мозаики специалисты нашли очертания ангела.