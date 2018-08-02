Главное оружие — бойкот. Как Ставрополье сопротивлялось оккупантам

«29 января 1943 года последнего фашистского солдата вышвырнули с территории Ставрополья » — так писали 75 лет назад местные газеты.

75 лет назад край избавился от оккупантов. А ещё через два года и три месяца от коричневой заразы избавилась и вся страна. В этом году мы отметили 73-летие Великой Победы.

Но пять с половиной месяцев под властью захватчиков стоили Ставрополью жизней 33,5 тысячи мирных граждан. Ущерб экономике составил 14,6 млрд руб.

Чёрный август

Август 1942 оказался чёрным для края. В конце июля немцы форсировали Дон и вторглись в северные районы. Преимущество было многократным. Танковая мощь фашистских подразделений в 8 раз превосходила нашу. 3 августа немцы вошли в Ворошиловск, как тогда назывался Ставрополь

Советские войска вынуждены были отступить в Наурский и Кизлярский районы, которые в те годы входили в состав Ставрополья, так же как и Карачаевская и Черкесская автономные области. Немцы захватили Марухский и Клухорский перевалы, водрузили свой флаг на Эльбрусе.

49-й горнострелковый корпус был хорошо подготовлен к боям в горной местности. Немецкие офицеры ещё перед войной изучили горы Кавказа, готовясь к предстоящим сражениям. Альпинистские навыки и соответствующая экипировка помогали им продвигаться вперёд. Нашим войскам понадобилось некоторое время, чтобы дать им отпор в условиях высокогорья.

Переезд на тот свет

Стремительное наступление противника помешало провести эвакуацию в запланированном объёме. Удалось частично вывезти технику и некоторое количество скота. На полях ещё шла уборка, но, чтобы не собирать урожай для врага, селяне выводили машины из строя, ломали ключевые узлы и агрегаты.

Белоруссии и «Политика германского командования в отношении жителей оккупированных территорий с начала войны значительно изменилась, — рассказывает доктор исторических наук Николай Судавцов. — Они учли уроки Украины Брянщины . А также местную специфику: многонациональный состав Ставропольского края, и наличие здесь казачества, и недовольство советской властью. Публичных расстрелов гитлеровцы теперь избегали. Проводили свои акции тайно, не афишируя. Объявляли, что перевозят людей на новое место жительства, приказывали явиться им на место сбора с вещами, якобы необходимыми для обустройства на новом месте. Грузили в вагоны или автомобили, вывозили и расстреливали».

На Кавминводах таким образом уничтожили более 7 тысяч человек, преимущественно евреев. Состав подъехал к посёлку Анджиевского , там были противотанковые рвы, куда и сбрасывали убитых. Территория была постоянно оцеплена, и никто из гражданских не знал, что там происходит.

Память о погибших в тот период увековечена мемориалами на местах расстрелов и захоронений.

Списки смерти

Немцы не собирались оставлять на оккупированной территории много народу. В планах было сокращение населения России до 30 млн человек. Но нужно было всех «посчитать». Чтобы знать, кого за кем уничтожать.

Чтобы систематизировать работу по ликвидации «лишних» людей, захватчики на оккупированных территориях сразу проводили регистрацию. К евреям требования были особые. На одежду им полагалось нашить жёлтую шестиконечную звезду, которая позволяла бы идентифицировать их с первого взгляда.

Славянское население тоже подлежало уничтожению. В отдельных списках были семьи красноармейцев, родственники командного состава, коммунисты и комсомольцы.

Путёвка в рабство

Параллельно шло заигрывание с отдельными группами населения. Восстанавливали церкви. Селянам обещали отдать колхозную землю. Этого, правда, так и не сделали. Просто переименовали колхозы в общины, а совхозы — в госхозы. На тот момент в крае было 1390 коллективных хозяйств, 65 совхозов и 137 машинно-тракторных станций.

Именно ресурсы больших хозяйств немцы использовали в первую очередь. И армию кормили, и на родину, в Германию , отправляли составы с продовольствием. Уничтожили почти всю птицу и крупный рогатый скот. Вывезли 500 тысяч тонн зерна. Ущерб, нанесённый сельскому хозяйству, составил 11 млрд руб.

На полную мощь работал пропагандистский аппарат. С первых дней своего присутствия в регионе немцы начали издавать на русском языке газеты «Русская правда», «Пятигорское эхо», «Утро Кавказа». Жителям оккупированных территорий в красках расписывали их новую жизнь, рассказывали, как здорово живётся в Германии и какие блестящие перспективы ждут там каждого.

Около 2500 молодых жителей КМВ купились на эти байки и отправились в далёкие края. Обескровленная войной Германия остро нуждалась в дешёвой рабочей силе.

Накормили птичек

Одним из самых мощных факторов сопротивления врагу с первых дней оккупации стал бойкот. На предприятиях оборудование выводилось из строя, и немцам за пять с половиной месяцев пребывания на ставропольской земле так и не удалось добиться полного восстановления ни на одном производстве, в том числе и на станкостроительном заводе «Красный металлист». С началом войны он был перепрофилирован на выпуск мин, миномётов, бомб, гранат. К августу 42-го часть оборудования на заводе уничтожили, на остальных агрегатах вывели из строя ключевые механизмы, без которых невозможно было работать.

Как могли, вредили и селяне. Уборку провалили очень легко: дали зерну перестоять, после чего оно стало осыпаться. Много намолотить не удалось.

Не зная, что немцев к весне уже прогонят, сорвали и осенние полевые работы. Озимые посеяли только на 462 тысячи га вместо обычных 1,09 млн га, то есть более чем в 2 раза меньше. Да и как посеяли! Часто — не вспахав, по стерне.

Кое-где сеяли вообще по старинке, без всякой техники. Ходил мужик по полю с мешком зерна на плече и разбрасывал его вокруг. Что-то склевали птицы, что-то просто высохло или перемёрзло. Урожай оказался плачевным. В северо-восточных районах края — 80 — 160 килограммов (!) с гектара, притом только на сев ушло по 2 центнера зерна на гектар.

Захвачены, но не сломлены

О роли партизанских отрядов на Ставрополье до сих пор идут дискуссии. Создано их было 47, чуть более 2 тыс. человек. Но в крае почти нет лесов, не самые подходящие условия. По словам историков, это привело к тому, что партизаны, по существу, находились в расположении войск и выполняли преимущественно разведывательные задачи. 380 участников ставропольского партизанского движения были награждены медалями.

«В числе наиболее известных имён — Анна Шилина. Участвовала в боевых действиях. Её представили во время войны к званию Героя Советского Союза. Но только в 1965 году наградили орденом Отечественной войны I степени, — рассказывает Николай Судавцов. — Была похоронена на территории МКОУ СОШ №1 г. Нефтекумска . Там же ей установили памятник».

Пять партизан были направлены в тыл врага с заданием организовать подпольные группы в Петровском районе. Несколько серьёзных диверсионных акций успели провести. Вывели из строя железнодорожные пути между сёлами Петровским и Кугуты. Немцы как раз собирались по ним отправить эшелоны с зерном — не удалось. Ещё два немецких эшелона пустили под откос с солдатами и техникой.

Но самой известной группой подпольщиков была величаевская. Их действия координировал командир кавалерийского взвода партизанского отряда «Яков» Иван Дрогин. Он сам был родом из Величаевского. Работал там до войны секретарём партийной организации. Хорошо знал местную молодёжь.

Возглавил группу величаевских подпольщиков Александр Скоков . Был секретарем комсомольской организации левокумской школы, где учился. Накинул себе год, чтобы побыстрее вступить в комсомол. Величаевцы собирали разведданные и передавали их на фронт.

Но в селе, где все на виду, трудно соблюдать конспирацию. Немцы очень рассчитывали на коллаборационистов, предателей. И они действительно нашлись. Фашисты арестовали и уничтожили подпольщиков.

Подвиг величаевцев по достоинству оценили только в 1965 году. Скокову присвоили звание Героя Советского Союза, остальных наградили орденами и медалями. Посмертно.

Подпольщики были в Ставрополе, Пятигорске и других населённых пунктах. Зачастую неорганизованные, как могли вредили немцам.

Клавдия Абрамова навсегда останется образцом гражданского мужества. От неё, прокурорского работника, фашисты требовали выступить с обращением к людям, хотели использовать её авторитет, чтобы добиться лояльности населения. Но воля Абрамовой оказалось несгибаемой. Никакие угрозы не помогли. Убили и мать, и детей, но своего не получили.

В честь героев сопротивления сегодня названы улицы в Ставрополе и в других городах края.

Будем помнить

3 января 1943 года от фашистов освободили Моздок . 10 -11 января — Кавминводы. 21 января — Ставрополь. 29 января территория края была полностью очищена от фашистов.

Итоги этих пяти с половиной месяцев оккупации страшны: 33,5 тысячи человек были уничтожены, в их числе старики, женщины, дети. Ставропольский край был одним из регионов, где немцы начали использовать так называемые душегубки. Будку грузового автомобиля обивали металлом, выхлопную трубу заводили внутрь. Обречённых на смерть людей загоняли в кузов и поворачивали ключ зажигания. Задыхались в считанные минуты. Тела выбрасывали в овраги, рвы и т.д.