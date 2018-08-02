Ученые объяснили, почему россиянки редко летают в космос 

В российский отряд космонавтов не отобрали ни одной женщины. Глава отдела Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский объяснил, почему так случилось.
По его словам, с физиологической точки зрения женщинам ничего не мешает летать в космос. Всему виной субъективная оценка кандидаток и российский национальный менталитет, пишет ТАСС.
В ИМБП всегда стремились к тому, чтобы женщины летали в космос. Многие отобранные и подготовленные россиянки не принимали участие в полетах только из-за того, что по какой-то причине программы менялись.
Последний, 17-й набор в отряд космонавтов был открытым. Девушки подали большее количество заявок в сравнении с прошлым набором. Заявки могли подавать только граждане РФ моложе 35 лет, имеющие высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы.
За всю космическую эру человечества только четыре женщины из Советского Союза и России летали в космос. Это Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.