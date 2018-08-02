Ученые объяснили, почему россиянки редко летают в космос

В российский отряд космонавтов не отобрали ни одной женщины. Глава отдела Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский объяснил, почему так случилось.

По его словам, с физиологической точки зрения женщинам ничего не мешает летать в космос. Всему виной субъективная оценка кандидаток и российский национальный менталитет, пишет ТАСС

В ИМБП всегда стремились к тому, чтобы женщины летали в космос. Многие отобранные и подготовленные россиянки не принимали участие в полетах только из-за того, что по какой-то причине программы менялись.