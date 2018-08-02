Речной трамвай терпит крушение возле финского Турку 

Речной трамвай терпит крушение в море недалеко от финского города Турку. Как сообщили в Морском пограничном управлении по Западной Финляндии, в судно поступает вода.
Отмечается, что трамвай уже наполовину затонул. Пассажиров эвакуируют с помощью других судов. По последней информации, на данный момент удалось спасти уже 27 человек.
Onnettomuusalukselta on pelastettu 27 henkilöä.
— Merivartiosto — LSMV (@meriraja) 2 августа 2018 г.
О точном числе пассажиров, а также причинах случившегося пока не сообщается. Обстоятельства инцидента выясняются.