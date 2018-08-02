Ещё
В День города и области в центре Костромы организуют ярмарку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

В День города и области в центре Костромы организуют ярмарку 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В День города и области, 11 и 12 августа, в центре Костромы организуют большую универсальную ярмарку, сообщает администрация города.
Ярмарка с продовольствием появится между Красными и Большими Мучными рядами, лавки с сувенирами и изделиями народно-художественных промыслов разместят между Красными, Табачными и Пряничными рядами, а также на Советской площади и улице Молочная гора.
«В центральной части Костромы размесятся фотозоны, и аттракционы, пройдут мастер-классы и розыгрыши призов. На улице Островского будет организовано катание на лошадях и пони», — добавили в администрации.
Отметим, что на ярмарку приедут не только местные предприятия, но и представители Вологодской, Ивановской, Ярославской, Московской, Кировской, Нижегородской и других областей.
АиФ Владимир: последние новости
ВТБ и Федеральное медико-биологическое агентство развивают сотрудничество Во Владимире наградили победителей конкурса на лучший дом города Во владимирском кафе продавали опасный алкоголь без лицензии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор203
У России таких ракет нет. И не будет428
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью772
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета66
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след69
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение