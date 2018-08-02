Грибы стали причиной массового отравления пассажиров теплохода в Карелии

Как передает ИА «Республика», стали известны причины отравления 383 человек на теплоходе «Лунная соната». Пассажиры и члены экипажа пожаловались на плохое состояние 1 августа.

По предварительной информации, симптомы недомогания проявились после того, как люди употребили в пищу грибной суп и грибы в тесте. Среди отравившихся было 11 несовершеннолетних и три члена экипажа.