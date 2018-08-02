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Грибы стали причиной массового отравления пассажиров теплохода в Карелии
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Грибы стали причиной массового отравления пассажиров теплохода в Карелии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как передает ИА «Республика», стали известны причины отравления 383 человек на теплоходе «Лунная соната». Пассажиры и члены экипажа пожаловались на плохое состояние 1 августа.
По предварительной информации, симптомы недомогания проявились после того, как люди употребили в пищу грибной суп и грибы в тесте. Среди отравившихся было 11 несовершеннолетних и три члена экипажа.
Теплоход следовал по маршруту «Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург».
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