«Истинные арийцы»: кого Гитлер считал расово-полноценными

Всем известно, что согласно расовой теории, взятой Гитлером за основу идеологии национал-социализма, есть расово-полноценные и расово— неполноценные люди. У всех, кто смотрел фильмы о Великой Отечественной войне и читал книги об этой странице истории, на слуху выражения «унтерменш», «истинный ариец», «нордическая раса». Понятно, что «унтерменши», то есть, «недочеловеки», это мы, славяне, а так же евреи, цыгане, негры, монголоиды и так далее. Но кто же, в таком случае, «истинные арийцы», иначе говоря «уберменши» — «сверхчеловеки»? Кого, кроме себя, считали немецкие фашисты расово-полноценными?

Расовая теория Гюнтера

Для начала нужно разобраться, откуда вообще взялись эти измышления об «истинных арийцах». Идея принадлежит немецкому теоретику Гюнтеру, который в 1925 году разработал теорию не равноценности рас, их способности к развитию, труду и, наоборот, склонности к деградации. Он делил людей по антропологическим признакам: форме и размерам черепа, цвету волос, кожи и глаз, приписывая каждому типу помимо чисто внешних характеристик, психические и умственные качества. Именно он выделил в европеоидной расе «нордический тип» («нордическая раса»). Эти люди характеризуются высоким ростом, узким длинным лицом, светлой кожей, пигментацией волос от светлой до русой. По умственной одаренности Гюнтер ставил представителей нордического типа на первое место. Обитают представители нордического типа в северной Германии, Голландии Латвии , Скандинавии, восточной Англии, по всему побережью Балтики.

«Истинные арийцы»

Идеи такого рода были очень в моде в начале XX столетия в Европе и США . Расизм тогда не был запрещенной теорией, его явственные признаки можно отыскать, например, в некоторых произведениях Джека Лондона. Гитлеру эта теория тоже очень понравилась. Надо сказать, такие идеи зачастую становятся популярными в странах, жители которых считают себя ущемленными в настоящий отрезок времени. Надежду на славное будущее они черпают из мифов о славном прошлом. Само по себе это похвально до той поры, пока «носители славных традиций» не начинают себя считать исключительными, а представителей других народов — «недочеловеками». Именно это и произошло в Германии , пережившей поражение в Первой мировой войне и находящейся к моменту прихода Гитлера к власти в состоянии глубокого кризиса. Неудивительно, что идеи Гитлера о «нордических завоевателях» и «истинных арийцах» пришлись большей части немецкой публики очень по душе. Арийцами исследователи называли древние народы, которые говорили на языках, относящихся к восточной ветви индоевропейской семьи, и имели принадлежность к северному расовому типу. Слово «aire» имеет кельтское происхождение и означает «вождь», «знать». По мысли создателей расовой теории, современные наследники древних арийцев должны быть высоки ростом, белокуры и голубоглазы. Однако, достаточно посмотреть на Гитлера и его ближайших сподвижников, чтобы убедиться, насколько мало этот идеальный портрет соответствует внешнему облику вождей Третьего Рейха. Отчетливо понимая это, идеологи национал-социализма больше внимания уделяли не внешности, а «нордическому духу», который по их мнению был свойственен не только представителям германских народов, но даже и, отчасти, японцам.

Уберменши — кто они?

Кто же, с точки зрения гитлеровских идеологов мог считаться «расово— полноценным», «истинным арийцем», «носителем нордического духа»? Речь идет, конечно же, о представителях германских народов. Но и тут не все так просто. Решающее значение имела «чистота крови». Самая «чистая кровь» была у немцев. Далее шли датчане, норвежцы, шведы, голландцы, которых Гитлер считал хоть и арийцами, но все же не совсем «уберменшами». Чем уж ему голубоглазые и светловолосые скандинавы не угодили, не совсем ясно. Жителей более южных областей Европы, разных французов и испанцев, Гитлер сильно не любил, считая «метисами с примесью негроидной крови». Однако, итальянцев все же полагал носителями «нордического духа», благодаря идейной близости к Муссолини. «Истинным арийцам», и другим «носителям нордического духа» по мысли идеологов расовой теории следовало очень беречь чистоту своей крови, не допуская ее смешения с кровью более низких рас, а в особенности, с еврейской кровью. Это важно, поскольку, по мысли идеологов фашизма, только «нордическая раса» способна к творчеству, развитию, только представители «нордической расы» создали все великие цивилизации и достижения культуры. По этой причине обязанностью «истинных арийцев» и «носителей нордического духа» является и сохранение физического здоровья, ибо «истинный ариец» — это не только творческие способности, но и мощное тело. По этой же самой, кстати, причине, чистокровные немцы, страдавшие душевными болезнями, эпилепсией и т.п. объявлялись «унтерменшами» и подлежали уничтожению. Вопиющая научная безосновательность этой теории не помешала ей широко распространиться, и найти последователей не только среди немцев, но и среди представителей тех народов, кого Гитлер объявил «расово— неполноценными», в том числе, и среди русских. И это очень тревожащий факт.