«Ростелеком» планирует создать спецверсию смартфона для чиновников

«Ростелеком» начал обсуждение создания специальной версии смартфона для чиновников с повышенным уровнем защиты информации, сообщил журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский

«Смартфон для чиновников существует», — сказал Осеевский в ответ на вопрос о ходе разработки специального смартфона на ОС Sailfish, который предполагается с начала 2019 года внедрять в российских министерствах и госкомпаниях. Он уточнил, что в данный момент продолжается тестирование устройства в различных ведомствах.

«Мы сейчас перешли к обсуждению варианта создания телефонов для определенной группы специальных пользователей, у которых существуют определенные ограничения с точки зрения защиты информации», — сообщил Осеевский. «Это очень ограниченное количество. Они будут немного отличаться функционалом», — пояснил он.

Осеевский отметил, что сейчас идёт работа по утверждению нормативной документации. «Подана заявка уже на финансирование этого проекта в следующем году», — сказал Осеевский, не раскрыв объем требуемого финансирования.

Отвечая на вопрос о возможных объемах первых партий смартфонов для чиновников, он отметил, что «вендоры не ведут дискуссию ниже 10-20 тысяч» устройств.

О том, что ряд министерств, в том числе силовые, начали тестирование гаджета, Осеевский сообщал в начале июля. Тестирование будет продолжаться в течение 2018 года. «В 2019 году она должна обрести статус официального решения», — отмечал Осеевский. Называть конкретные ведомства, которые начали тестирование устройств, Осеевский тогда не стал.