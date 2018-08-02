«Мы не прощаемся, мы говорим до свидания» Форум «Кавказ: наследие» завершил свою работу

1 августа в Дагестане завершил свою работу молодежный исторический форум «Кавказ: наследие».

Официальное завершение мероприятия состоялось вечером 31 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка» Карабудахкентского района, первую половину дня участники провели в Дербенте

В древнем городе участники форума в сопровождении гидов посетили крепость Нарын-кала, памятные исторические объекты старой части города (магалы, Джума-мечеть, Армяно-григорианский храм, дом Петра I и др.) и ознакомились с современной центральной частью Дербента.

Успешную работу форума отметили врио министра по делам молодежи РД Камиль Саидов , директор информационно-культурного центра Мухтар Амиров и экс-глава села Кубачи , директор туристической фирмы «Кубачи тур» Расул Куртаев.

Со словами благодарности к участникам и всей команде форума обратились руководители ДРОО «АРГО» Тимур Гусаев, Магомед Багомаев, Нариман Ниматулаев.

Участники поделились впечатлениями о форуме и выразили благодарность организаторам за открытие совершенно иногДагестана. Завершилось мероприятие торжественным спуском флага форума.

Молодежный исторический форум «Кавказ: наследие», организаторами которого выступил ДРОО «Ассамблея развития гражданского общества» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации , начал свою работу 26 июля.

В масштабном мероприятии приняли участие представители государственных и негосударственных молодежных организаций, объединений и учреждений, а также специалисты органов исполнительной власти из 45 субъектов Российской Федерации и нескольких стран зарубежья.

По словам участников форума, Дагестан и его жители сумели разрушить стереотипы и предубеждения и стать настоящим примером того, как надо жить в дружбе и согласии на протяжении многих веков.