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«Мы не прощаемся, мы говорим до свидания» Форум «Кавказ: наследие» завершил свою работу
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«Мы не прощаемся, мы говорим до свидания» Форум «Кавказ: наследие» завершил свою работу 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
1 августа в Дагестане завершил свою работу молодежный исторический форум «Кавказ: наследие».
Официальное завершение мероприятия состоялось вечером 31 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка» Карабудахкентского района, первую половину дня участники провели в Дербенте.
В древнем городе участники форума в сопровождении гидов посетили крепость Нарын-кала, памятные исторические объекты старой части города (магалы, Джума-мечеть, Армяно-григорианский храм, дом Петра I и др.) и ознакомились с современной центральной частью Дербента.
Успешную работу форума отметили врио министра по делам молодежи РД Камиль Саидов, директор информационно-культурного центра Мухтар Амиров и экс-глава села Кубачи, директор туристической фирмы «Кубачи тур» Расул Куртаев.
Со словами благодарности к участникам и всей команде форума обратились руководители ДРОО «АРГО» Тимур Гусаев, Магомед Багомаев, Нариман Ниматулаев.
Участники поделились впечатлениями о форуме и выразили благодарность организаторам за открытие совершенно иногДагестана. Завершилось мероприятие торжественным спуском флага форума.
Молодежный исторический форум «Кавказ: наследие», организаторами которого выступил ДРОО «Ассамблея развития гражданского общества» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации, начал свою работу 26 июля.
В масштабном мероприятии приняли участие представители государственных и негосударственных молодежных организаций, объединений и учреждений, а также специалисты органов исполнительной власти из 45 субъектов Российской Федерации и нескольких стран зарубежья.
По словам участников форума, Дагестан и его жители сумели разрушить стереотипы и предубеждения и стать настоящим примером того, как надо жить в дружбе и согласии на протяжении многих веков.
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