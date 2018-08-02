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Албания упразднит границу с Косово 1 января 2019 года
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Албания упразднит границу с Косово 1 января 2019 года 

Вести Экономика 20 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Граница между Албанией и непризнанным Косово будет упразднена с 1 января 2019 г., заявил государственный министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко во время манифестации, посвященной проблемам албанской диаспоры.
"Нам нужно открыть границу между Албанией и Косово, премьер-министр (Албании Эди Рама — ред.) сказал нам, что он принял решение. 1 января начинается свободное движение между Албанией и Косово", — привел его слова косовский портал Lajmi.net.
Присутствовавшие на мероприятии президент самопровозглашенного Косова Хашим Тачи и премьер Рамуш Харадинай не комментировали решение Эди Рамы упразднить границу, передает ТАСС.
Ранее глава администрации президента Сербии Никола Селакович предупредил, что Албания и самопровозглашенное Косово создают албанско-косовское таможенное объединение и другие элементы реального союза. Перед этим парламент непризнанного Косова проголосовал за отмену таможни на границах с Албанией и согласился на отмену пограничного контроля на пропускных пунктах с этой страной. До этого депутаты приняли решение об отмене роуминга на мобильную связь между операторами Косова и Албании.
В феврале Эди Рама в ходе выступления в Приштине в честь 10-летия одностороннего провозглашения независимости Косова выдвинул идею общей внешней политики Албании и Косова, а также не исключил возможности избрания общего президента.
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