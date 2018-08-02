Досуговый центр на Большой Академической организует более 20 культурных мероприятий до конца года

Досуговый центр «Бригантина», два отделения которого расположены на Большой Академической улице, в период с сентября по декабрь проведет для горожан более 30 мероприятий.

— В рамках программы «Спорт Москвы» мы проведем 11 спортивных мероприятий, а по программе «Культура Москвы» готовим 24 досуговых. Различные кружки и секции работают для горожан всех возрастов по четырем адресам: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 35/1, проезд Черепановых, дом 72, корпус 1, улица Большая Академическая, дом 39, корпус 3 и дом 57а, — сообщил директор СДЦ «Бригантина» Василий Яркин.

Кроме того, недалеко от Тимирязевского действует спортивная площадка городка «Бригантина», где можно позаниматься хоккеем и поиграть в настольные игры. Ее адрес: Коптевский бульвар, дом 15. (мю)