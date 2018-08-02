Николай Патрушев обсудит 3 августа в Орле борьбу с нелегальной миграцией в ЦФО 

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 3 августа проведет в Орле совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
"В Орле Николай Патрушев обсудит задачи по противодействию незаконной миграции с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, главами регионов, входящих в состав федерального округа, представителями федеральных министерств и ведомств", — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется рассмотреть меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности, уделив отдельное внимание борьбе с криминальной деятельностью на объектах топливно-энергетического комплекса.