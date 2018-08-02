Александр Миронов вновь возглавил Молодежное правительство Тверской области

Если раньше на эту должность назначал Комитет по делам молодежи Тверской области, то теперь было решено провести конкурс. Заявку мог подать любой из 20 молодежных министров. Кандидатуры рассматривала специально созданная комиссия. Победителя определили открытым голосованием большинством голосов.

Помимо поста председателя, Александр Миронов вошел в новый состав правительства как молодежный министр туризма. Кроме Александра, на должность председателя претендовали еще три молодежных министра — министр транспорта Владимир Шенгальс, министр молодежной политики Лея Громова и министр образования Антон Гончугов. Все они проявили ответственность, показали, что не боятся большой серьезной работы. Поэтому их порекомендовали выбрать заместителями председателя правительства, если они сами этого захотят. Но вопрос, кто займет должности трех замов, также решится в ходе открытого голосования большинством голосов. В нем будут участвовать все министры, и не исключено, что кто-то из них также захочет занять этот пост. Словом, здесь, как и при выборе председателя, победит сильнейший.

— Все ребята набрали хорошие баллы, но Александр Миронов выглядел убедительнее остальных, — говорит один из членов конкурсной комиссии, заместитель директора по воспитательной работе Тверского колледжа им. А. Н. Коняева Юрий Зайцев . — Победить ему помог его опыт. Александр не только прекрасно знает работу Молодежного правительства изнутри, но и изучал, как она ведется в других регионах. Если другие кандидаты больше говорили о молодежной политике в целом, то он показал, что хорошо разбирается в конкретных вопросах. Это и сыграло определяющую роль.

Сам Александр назвал три основные цели, которые поставил перед собой как председатель: «Войти в Топ-10 молодежных правительств РФ, продолжить проект по выездным заседаниям в муниципалитетах и наладить еще более эффективное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, чтобы вместе добиться высоких результатов».