Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ступине

Подмосковье установили карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в деревне Ступина, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО

«Объявить неблагополучным по АЧС (эпизоотический очаг) территорию личного подсобного хозяйства Горобца П. В., расположенную по адресу: переулок Глинный, дом №22, деревня Прудно городского округа Ступино Московской области», — говорится в документе.

В границах хозяйства установили карантин, запретив посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе, по обслуживанию свиней, специалистов Государственной ветеринарной службы РФ и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих или временно пребывающих на этой территории.

Кроме того, в зоне карантина запретили перемещение и перегруппировку животных, убой всех видов животных, реализацию их и продуктов их убоя, кормов, отгрузку всей производимой продукции животноводства и растениеводства, въезд и выезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС или по обеспечению жизнедеятельности людей, которые проживают на этой территории.

Помимо этого, там запретили все виды охоты, кроме тех, которые проводятся в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных. Под запрет попасли и мероприятия по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных, за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи.

Первую угрожаемую зону по АЧС установили на расстоянии пяти километров по окружности от очага на территории Ступина. Вторую угрожаемую зону возможного заноса вируса АЧС установили на расстоянии двадцати километров по окружности от очага.

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