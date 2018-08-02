Ещё
Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ступине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ступине 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье установили карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в деревне Ступина, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Объявить неблагополучным по АЧС (эпизоотический очаг) территорию личного подсобного хозяйства Горобца П. В., расположенную по адресу: переулок Глинный, дом №22, деревня Прудно городского округа Ступино Московской области», — говорится в документе.
В границах хозяйства установили карантин, запретив посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе, по обслуживанию свиней, специалистов Государственной ветеринарной службы РФ и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих или временно пребывающих на этой территории.
Кроме того, в зоне карантина запретили перемещение и перегруппировку животных, убой всех видов животных, реализацию их и продуктов их убоя, кормов, отгрузку всей производимой продукции животноводства и растениеводства, въезд и выезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС или по обеспечению жизнедеятельности людей, которые проживают на этой территории.
Помимо этого, там запретили все виды охоты, кроме тех, которые проводятся в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных. Под запрет попасли и мероприятия по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных, за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи.
Первую угрожаемую зону по АЧС установили на расстоянии пяти километров по окружности от очага на территории Ступина. Вторую угрожаемую зону возможного заноса вируса АЧС установили на расстоянии двадцати километров по окружности от очага.
Ранее очаг африканской чумы свиней обнаружили на территории берега реки Оки недалеко от деревни Тарасково городского округа Кашира.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике.
РИАМО: последние новости
Охрану в нескольких парках Москвы усилят в День ВДВ Суд оштрафовал рэпера Тимати за концерт на крыше машины в центре Москвы Рогозин, Воробьев и космонавты возложили цветы к памятнику Гагарину в Звездном городке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор212
У России таких ракет нет. И не будет460
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета71
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след74
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью788
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение