Чем функции муллы отличаются от деятельности православного священника

России муллой часто называют имама — духовное лицо, которое окончило богословское учебное заведение и заведует мечетью — молельным домом, куда мусульмане собираются для совместной молитвы. В исламских странах такого человека именуют имамом, а муллой называют знающего человека, который хорошо знает молитвы, обряды и Коран, и который совершил хадж — паломническую поездку в Мекку . Поскольку Таинств, подобных христианским, в исламе нет, то функции муллы можно сравнить с функциями иудейского раввина.

Что делает имам?

Согласно учебнику мусульманского богослова из Казани Рамиля Камиловича Адыгамова «Основы проповеди и обязанности имама», главное, чем должен заниматься священнослужитель в исламе — это проповедовать учение пророка Магомета, доносить до прихожан неискаженный текст Корана и уметь его толковать. Второе, что требуется от имама — это организация работы молельного дома. Например, проведение ежедневной пятикратной молитвы мусульман, организация праздничных и пятничных молитв, проведение обрядов имянаречения младенца, бракосочетаний и разводов, а так же обрядов, связанных с погребением умерших. Существует также необходимость разъяснять прихожанам, как следует себя вести согласно правилам, принятым в исламском обществе — как одеваться, как стричься, что говорить и как поступать. Кроме этого, на современном мулле лежат обязанности создания библиотеки и подписка прихожан на периодику, по возможности создание при мечети медресе для начального обучения желающих и другие, по большей части, светские вещи, например, оплата услуг ЖКХ и ведение банковского счета.

Немного истории

В армии Российской империи должность муллы была введена с момента начала русско-японской войны, но и там обязанностями священнослужителя ислама было проповедовать мусульманам Коран, изъяснять непонятые места, утешать и вдохновлять, а так же следить за точным выполнением ритуалов на похоронах погибших правоверных. В обычной жизни в обязанности муллы в начале XX века входило урегулирование брачно-семейных споров и споров о наследстве, ведение метрических книг, регистрация гражданских актов, выдача различных справок. На священнослужителей были возложены обязанности доводить до сведения населения различные указы властей и некоторые другие дела. Муллы занимались обучением исламскому богословию детей своих прихожан, наблюдали за их нравственностью. «Мулла был всем: совершитель молитвенных обрядов, учитель детей, советник в житейских делах, врач и даже судья», — так пишет исследователь Р. И Маликов в работе «Материальное положение татарских мулл в Казанской губернии».

Обычный человек с необычными обязанностями

Муллой у мусульман-сунитов может стать любой образованный человек, которого выберут либо назначат. В отдаленных малонаселенных селах функции муллы может взять на себя знающий обряды и молитвы мужчина. У шиитов духовная власть имама считается священной и передается только по наследству. Однако по большому счету мула — это обычный человек, который живет рядом с прихожанами, руководит молитвой — встав впереди всех, он первым произносит те же слова, которые произносят и другие мусульмане, — проповедует и разъясняет учение пророка Магомета. Он не проходит никакого посвящения, и у него нет такой задачи — приблизить к прихожанам Бога. В исламе, несмотря на то, что все в мире — и добро, и зло происходит по воле Аллаха, сам Аллах не вмешивается в дела людей, а некоторые мусульмане верят в предопределение.

У православных все не так Православные богословы считают, что сравнивать функции имамов и православных священников не корректно, так как обязанности муллы примерно соответствуют в православии обязанностям церковного старосты, если бы тот имел богословское образование. Ни мулла, ни имам не выполняют каких-то особых ритуалов, которые, при необходимости, не смог бы взять на себя кто-то из обычных людей. Например, в отсутствии имама на общей молитве мусульмане именно для этой молитвы и на её срок выбирают имама — то есть человека, который её возглавит.

Таинства может совершать только священник