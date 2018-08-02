В Дагестане создадут региональное отделение отряда «Лиза Алерт»

Дагестане создадут региональную группу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Сейчас ведется набор добровольцев. Отделение будет организовано на базе волонтерского движения Руслана Исаева

«С руководством отряда «Лиза Алерт» этот вопрос уже обговорен, они дали свое добро. Сейчас мы ведем набор добровольцев», — сообщила изданию «Молодежь Дагестана» координатор движения Венера Сефербекова.

По ее словам, обучение волонтеров и непосредственная работа начнутся после завершения поисков Калимат Омаровой, пропавшей в Каспийске в конце июля.

Волонтерское движение Руслана Исаева было создано в конце 2017 года. Добровольцы ведут розыск пропавших, а также занимаются освобождением людей из рабства, восстановлением утраченных родственных связей и поиском биологических родителей. В рядах движения около 350 человек, часть из них будет работать в отряде «Лиза Алерт».