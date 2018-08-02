Мечты о небе: московские кадеты научились «летать» в Костроме

В последнюю неделю июля кадеты мос­ков­ской шко­лы №1619 познакомились с костромским небом — в нашем ар­тилле­рий­ском де­сан­тном пол­ку 25 юношей и девушек приобщаются к жизни «голубых беретов». В рамках обучения было решено показать ребятам работу десантников как она есть — на базе Кос­тромско­го а­эрок­лу­ба ор­га­низовали ре­аль­ные прыж­ки с парашю­тами. За действом проследил корреспондент портала K1NEWS.RU.

У нас в школе зародилась мечта сделать для детей летнюю учебную практику, а что может быть романтичнее воздушно-десантных войск? Во время практики мы стараемся ознакомиться со всеми этапами жизни десантников, начиная бытовыми условиями, и заканчивая полевой подготовкой, живым общением с военнослужащими, — рассказал Алексей БЕЗБЕРДА, воспитатель школы №1619.

До прыжка ребята прослушали лекцию и отработали все действия на подвесных системах. Некоторые начали волноваться задолго до поднятия в воздух — девушки порывались написать шпаргалку прямо на ладошке (после решающего шага — осмотреть купол, стянуть «чулки» со строп, выдернуть чеку запасного парашюта).

После подготовки ребят проводили к машине — пару минут в ЗИЛе и юные парашютисты на базе. Рядом — полевой врач измеряет давление, инструктора упаковывают парашюты и дают кадетам последние ценные указания. Шестиметровый конус из парусины для определения силы воздушных потоков лежит на земле — это хорошо, значит, ветер оптимален для полета.

Сергей Сергеевич, вам — самое сокровенное, — юная парашютистка отдает воспитателю золотую цепочку и кольца.

Перед прыжком ребятам строго-настрого запрещают брать с собой ценные вещи — любое украшение может зацепиться за стропы, а кошелек или телефон — выпасть при прыжке.

До поднятия в воздух до­пущено 15 ре­бят, которым уже исполнилось 14 лет. Почти все они — «перворазники». «Шагом марш!» — командует воспитатель, и ровный строй отправляется к месту взлета. Из-за тяжелого снаряжения и ветра, создаваемого лопастями Ан-2, ребятам трудно подняться в салон. Кукурузник разгоняется, кругами набирая нужную высоту — прыгать ребята будут с высоты 800-900 метров.

Остальные кадеты внимательно следят за товарищами — часть фиксирует происходящее на телефоны, стоя на лавочках. Вот, в небе раскрылся первый парашют, второй, третий…

Инструктор координирует новоиспеченных покорителей неба: «ноги вместе», «рули к кресту», «вытащить красные шнурки». Первого приземленного встречают громкими криками. Инструктор просит не ругать кадетов за допущенные ошибки — все-таки, это их первый опыт.

Поддержать ребят пришли воспитатели. Алексей Безберда срывающимся голосом говорит, что почти не волнуется за ребят:

Рад за ребят, конечно, они новые впечатления получили. Может быть, кто-то из них на всю жизнь загорится этим. Я сам ни разу не прыгал, в свое время хотел поступить в летное училище, но в результате стал подводником. Мечта о небе была, и сейчас, вместе с ними, она сбылась, — рассказал воспитатель.

{slider}

Круто вообще, советую всем прыгнуть. Конечно, волновался, когда зашел в самолет. А кода увидел вот это все, то понял, что приземлюсь, — рассказал перворазник Сергей Кулаков

Очень круто, но в первый момент ничего не ощущается, но, думаю, что буду прыгать еще, — вторит товарищу Даня Чуженьков.

После того как на базу вернулись все ребята, настала очередь девушек. Прекрасная половина человечества справлялась с волнением по-разному: первые меряли давление, вторые просили валерьянки, третьи волновались за свой внешний вид. Инструктора успокаивали дам в лучших традициях воспитания солдат: «Ну-ка, собрались! Здесь нет девочек, здесь есть солдаты, сержанты и матросы».

Тот же ровный строй, тот же Ан-2 нарезает круги… Практически все девушки прыгнули удачно, только две парашютистки приземлились на деревья, при этом не получив травм. По словам работников аэроклуба, это вполне себе штатная ситуация — ведь ветру не прикажешь, куда и как дуть.

После воздушных мытарств ребят ждал приятный сюрприз — им вручили значки парашютистов:

Поздравляю вас всех, вы получили значок парашютиста. Он самый главный в вашей жизни, все остальные— последующие, и будут через черточку — парашютист-отличник, и тому подобное. вы проявили свои самые лучшие качества, они вам еще пригодятся, уверен, — подытожил Сергей Керасошвили, инструктор парашютно-десантной подготовки Костромского аэроклуба.