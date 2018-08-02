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Памятник герою России открыли в День ВДВ в Петрозаводске
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Памятник герою России открыли в День ВДВ в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Александр Калинин погиб в результате атаки боевиков в 2000 году.
Сегодня, в День Воздушно-десантных войск, в Петрозаводске после митинга в мемориального комплекса «Черный тюльпан» в сквере храма пророка Илии состоялось открытие памятника герою Российской Федерации Александру Анатольевичу Калинину.
Калинин родился в поселке Надвоицы в Сегежском районе. В 1992 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в поселке Пушной Мурманской области, с 1998 года — во второй отдельной бригаде специального назначения ГРУ, дислоцированной в Пскове. Был командиром группы спецназа, командиром разведгруппы, старшим переводчиком информационного отделения, командиром группы минирования.
Как рассказывает пресс-центр Петросовета, 21 февраля 2000 года три группы второй бригады спецназа общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную боевиками. В живых остались только двое, Александр Калинин погиб. 24 июня 2000 года капитану Калинину за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, посмертно присвоено звание героя Российской Федерации.
По материалам: ptzgovorit.ru
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