Бренду «Сделано на Дону» исполнилось пять лет

Специальный значок могут получить те продукты, которые прошли специальную экспертизу. Такие товары обладают большим доверием и повышают продажи, говорят маркетологи.

В процессе сертификации учитывается масса показателей: от состава продукции до ее транспортировки. А для претендентов на получение знака устанавливаются повышенные требования к качеству товаров и услуг.

— В честь юбилея мы начинаем целый комплекс мероприятий по продвижению системы «Сделано на Дону ». Проведем промоакции в супер— и гипермаркетах города, масштабный гастрономический фестиваль и торжественную церемонию награждения предприятий-участников, — рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

За эти годы ведомство проделало колоссальную работу по отбору претендентов, и сегодня знаком «Сделано на Дону» отмечены 53 компании. 42 из них — производители продукции (25 производителей продовольственной продукции и 17 — промышленной) и 11 предприятий сферы услуг, включающих 16 объектов общественного питания.

Для популяризации бренда в августе и сентябре на Дону планируется провести 210 промоакций в 25 супер— и гипермаркетах. Промоутеры подарят посетителям торговых точек брендированные сувениры и расскажут о том, какие компании становятся обладателями знака «Сделано на Дону», а также о самих сертифицированных продуктах.

В октябре впервые пройдет гастрономический фестиваль, в котором будут участвовать добровольной системы качества «Сделано на Дону». На площадке мероприятия будут организованы специальные презентационные и дегустационные зоны. Жители и гости города смогут попробовать и оценить вкус и качество донской продукции. Также гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, концертная программа, увлекательные конкурсы, подарки и другие приятные сюрпризы. А в конце года планируется вручить знак качества еще нескольким донских предприятиям, проведших систему добровольной сертификации.

Кстати

Более подробную информацию о предприятиях-участниках системы сертификации «Сделано на Дону» можно посмотреть на сайте donmade.ru