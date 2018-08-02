Володин вылетел из десятки ведущих политиков России 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вылетел из десятки в рейтинге «100 ведущих политиков России», ежемесячно составляемом генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым, который сегодня, 2 апреля, был опубликован на сайте агентства.
Володин в июле 2018 года занял 11-е место, в то время как месяц назад он был на восьмой позиции. Ранее, в июньском рейтинге, теперь уже «володинское» 11-е место занимал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который в июле поднялся на девятую строчку. Восьмое место занял директор ФСБ Александр Бортников (поднялся с девятого места). Опередил Володина и председатель СК Александр Бастрыкин (поднялся с 14-го на 10-е) место.
Тройка лидеров за месяц осталась неизменной: это президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель президентской администрации Антон Вайно. На четвертом месте Сергей Кириенко (за месяц поднялся на одну позицию, поменявшись местами с министром обороны Сергеем Шойгу), который сменил Володина на должности замглавы АП, курирующего внутреннюю политику.
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич, которого планируют назначить послом в Республику Беларусь, покинул рейтинг, включающий в себя 100 позиций (в июне он занимал как раз последнее место). Также рейтинг покинула депутат Государственной думы от Саратовской области Ольга Баталина.