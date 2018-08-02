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Голубые береты» заполонили Владимир
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Голубые береты» заполонили Владимир 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Десантники Владимира возложили цветы к мемориалу «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте.
Задолго до этого по городу начали разъезжать автомобили с сине-зелеными флагами, а к памятнику подходить мужчины в тельняшках и голубых беретах, некоторые из них уже успели «затариться» в магазинах города горячительными напитками.
С поздравлениями к десантникам обратилась глава города Ольга Деева:
«Крылатая пехота» была и остается гордостью нашей страны. Силой, которая позволяет в сжатые сроки решать самые сложные военные задачи, как внутри России, так и за ее пределами. Боевые операции, в которых вы участвовали, доказывают высокую эффективность ваших войск. Вы отличный пример для подрастающего поколения. Многие владимирцы стремятся проходить воинскую службу именно в составе воздушно-десантных войск. Надеюсь, что городские фонтаны сегодня не пострадают, и вы отлично проведете время».
Сами десантники говорят, что 2 августа для них самый главный праздник. Никакую другую дату они не отмечают так, как день ВДВ, поэтому, сегодня в тельняшках и беретах их жены и даже маленькие дети.
У памятника «Скорбящим ангелам» ветеранам ВДВ были вручены медали имени Василия Маргелова — знаменитого Дяди Васи, которого считают основателем «крылатой гвардии».
После минуты молчания десантники возложили цветы к мемориалу и отправились на Площадь Победы, где положили цветы уже к мемориалу Вечного огня. Ну, а после выполнения этой грустной, но обязательной для каждого из ВДВ программы почтения памяти, десантников ждала — вольная, т.е. развлекательная программа в Загородном парке.
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