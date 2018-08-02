Федеральный суд Сиэтла запретил публикацию чертежей оружия для 3d-печати

Хорошо известно, что даже у самых революционных технических достижений есть своя оборотная сторона. Не обошла эта напасть и технологию трехмерной печати. Как оказалось, с ее помощью можно печатать не только автомобильные кузова, дома, детали для самолетов и ортопедические протезы, но и огнестрельное оружие. Для этого достаточно иметь совсем немного — компьютер с Интернетом, где вполне легально размещаются необходимые чертежи и файлы, а также доступ к 3D-принтеру с соответствующими «чернилами». Немного истории. В 2013 году некто Уилсон разработал и выпустил первое в мире оружие, напечатанное на 3D-принтере. Убедившись в его надежности, он тут же поделился своими разработками с пользователями Интернета на сайте Defence Distributer. Делом заинтересовался американский Госдепартамент , поскольку были нарушены правила международной торговли оружием.

Сайт закрыли, но это не остановило Уилсона, и в 2015 году он подал в суд на Госдеп за нарушение его прав, гарантированных Первой и Второй поправками Конституции США . Тянувшееся несколько лет судебное разбирательство завершилось в июне этого года в пользу истца.

Однако это победа с весьма тяжелыми последствиями, поскольку доступ к дешевой оружейной технологии получили миллионы пользователей Интернета, среди которых наверняка окажутся и злоумышленники.

И все же американская Фемида не дрогнула и предприняла очередную отчаянную попытку загнать новоявленного опасного джина в бутылку. Как сообщает New York Times, федеральный судья Сиэтла Роберт Ласник во вторник вечером запретил публикацию чертежей оружия для производства методом трехмерной печати. Официальное слушание продолжится 10 августа, и до этого времени Defence Distributer не сможет у себя размещать очередные порции оружейных схем.