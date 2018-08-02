Российскую навигационную аппаратуру испытают роботы

В ЦНИИмаше находится так называемый «Центр управления ГЛОНАСС» — Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Поставка и установка промышленного робота UR10 для оснащения стенда испытаний навигационной аппаратуры потребителя", — говорится в документации.

Руку манипулятор, имеющую шесть сочленений, способных вращаться на 360 градусов каждое, планируется установить под специальной полусферой, пропускающей только определенные радиосигналы. Навигационные приемники должны крепиться к манипулятору под разными углами и регистрировать координаты и направление антенны с привязкой к точному времени по внешним навигационным сигналам.

На робота ЦНИИмаш готов выделить 4,934 миллиона рублей.