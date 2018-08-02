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Российскую навигационную аппаратуру испытают роботы
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Умер Юрий Мартынов

Российскую навигационную аппаратуру испытают роботы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш заказал поставку руки-манипулятора для тестирования навигационных приемников, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
В ЦНИИмаше находится так называемый «Центр управления ГЛОНАСС» — Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.
"Поставка и установка промышленного робота UR10 для оснащения стенда испытаний навигационной аппаратуры потребителя", — говорится в документации.
Руку манипулятор, имеющую шесть сочленений, способных вращаться на 360 градусов каждое, планируется установить под специальной полусферой, пропускающей только определенные радиосигналы. Навигационные приемники должны крепиться к манипулятору под разными углами и регистрировать координаты и направление антенны с привязкой к точному времени по внешним навигационным сигналам.
На робота ЦНИИмаш готов выделить 4,934 миллиона рублей.
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