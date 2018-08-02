Югорчане пять дней будут сплавляться по Конде 

«Сплав Наций», организованный в честь 95-летия Кондинского района, стартовал 31 июля. Участники пройдут маршрут «Половинка — Луговой — Междуреченский» по реке Конда. Им предстоит пять дней сплавляться на байдарках.
В состав группы вошли 25 представителей рабочей молодежи, в том числе участников общественного молодежного совета при главе Кондинского района, молодёжной палаты при Думе Югры, общественной организации «Молодая гвардия».
Отметим, что участник форума «УТРО» из Кондинского района Антон Смолев завоевал грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Сплав Наций».
Предполагается, что по пути следования участники сплава проведут ревизию памятных знаков в районах исчезнувших деревень и бывших рыбучастков на стоянках.
Так, в первый день путешествия, участники посетили поселок Половинка, где побывали в гостях в Учинском этнографическом музее. Они прошли обряд поклонения водному духу Вить Хону. Пешим походом «Тропою предков» добрались до древнего городища «Высокая гора» и поклонились Священной лиственнице. Завершилась встреча в Половинке праздником мансийской кухни.