Югорчане пять дней будут сплавляться по Конде

«Сплав Наций», организованный в честь 95-летия Кондинского района, стартовал 31 июля. Участники пройдут маршрут «Половинка — Луговой — Междуреченский» по реке Конда. Им предстоит пять дней сплавляться на байдарках.

В состав группы вошли 25 представителей рабочей молодежи, в том числе участников общественного молодежного совета при главе Кондинского района, молодёжной палаты при Думе Югры , общественной организации «Молодая гвардия».

Отметим, что участник форума «УТРО» из Кондинского района Антон Смолев завоевал грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Сплав Наций».

Предполагается, что по пути следования участники сплава проведут ревизию памятных знаков в районах исчезнувших деревень и бывших рыбучастков на стоянках.

Так, в первый день путешествия, участники посетили поселок Половинка, где побывали в гостях в Учинском этнографическом музее. Они прошли обряд поклонения водному духу Вить Хону. Пешим походом «Тропою предков» добрались до древнего городища «Высокая гора» и поклонились Священной лиственнице. Завершилась встреча в Половинке праздником мансийской кухни.