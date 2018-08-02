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Эксперты предложили наказывать охотников за использование дронов и тепловизоров
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Эксперты предложили наказывать охотников за использование дронов и тепловизоров 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новый мощный удар по браконьерам подготовили эксперты в сфере охоты. За использование дронов и тепловизоров во время поиска дичи они предлагают отправлять охотников-нелегалов в тюрьму либо накладывать гигантские штрафы. Как стало известно «КВ», для этого охотоведы разработали пакет поправок в КоАП и Уголовный кодекс.
Напомним, в начале июля этого года в силу уже вступила серия поправок, ужесточающих ответственность за браконьерство. Обновленный закон закрепил понятие крупного (более 40 тысяч рублей) и особо крупного (от 120 тысяч рублей) ущерба. Ответственность за незаконную охоту тоже значительно ужесточилась — с 200 до 500 тысяч рублей штрафа, а обязательные работы и арест из ранее действовавшей версии статьи заменены на лишение свободы сроком до двух лет. Если же браконьер причинил государству ущерб в особо крупном размере, штрафная санкция теперь доходит до одного миллиона рублей против прежнего максимума в 300 тысяч.
Однако эксперты в области охотничьего хозяйства уверены, что этих — в принципе, довольно суровых — мер пока недостаточно. Для того, чтобы свести браконьерство к нулю, надо сделать преступников практически «слепыми», то есть лишить их арсенала многочисленных гаджетов — беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров и локаторов. Все эти агрегаты браконьеры используют для слежки за зверем. Чудеса техники значительно облегчают им жизнь и экономят время. Например, при помощи дрона можно быстро «облететь» лесной массив и с точностью до метра определить, где прячется кабан или лось. Не надо рыскать по тайге и по следам вычислять маршрут животного, рискуя наткнуться на егеря или лесника.
— Большое значение имеет неписаный кодекс чести, который принят среди правильных, трофейных охотников, — пояснил кинорежиссер Сергей Ястржембский, — Этот кодекс чести не позволяет использовать технические средства, которые не оставляют шанса животному. Он является внутренним сдерживающим центром для каждого охотника. Без сохранения шанса животному нет будущего для охоты.
В России, к сожалению, идет разгул браконьерства — примерно на 18 миллиардов рублей в год. Это на два миллиарда меньше, чем добывают легальные охотники. Рассчитывать в данном случае на кодекс чести не приходится. Поэтому потребовалась в срочном порядке эта инициатива, чтобы поставить барьер на пути использования дронов, тепловизоров при незаконной охоте.
Нынешняя ответственность за применение таких поисковых спецсредств, как поясняют авторы инициативы, незначительная и совершенно не пугает браконьеров. После одобрения поправок наказания за использование беспилотников, а также электронных и оптических приборов для незаконной охоты будут ужесточены. Если у охотника-нелегала при себе окажется любой гаджет, позволяющий отыскать или приманить добычу, это будет считаться отягчающим обстоятельством как в административном, так и в уголовном деле. Само оборудование по новым правилам будет подлежать конфискации.
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