Воронежским айтишникам готовы платить от 110 тысяч рублей в месяц 

Профессиональная сфера «ИТ/Интернет/Телеком» занимает второе место в строчке лидеров по количеству предложений от работодателей — 13% от общего числа вакансий, размещенных на портале hh.ru в Воронеже. Причем больше остальных востребованы специалисты в области разработки и программирования.
«Сегодня специалисты в области информационных технологий требуются во всех профессиональных сферах, без исключения. И спрос на них в будущем будет только расти, так как ИТ-индустрия сейчас — одно из ключевых направлений бизнеса во всем мире. Эта тенденция максимально актуальна для Воронежа, так как на территории большое количество профильных вузов и сильных компаний, благодаря которым появляются профессионалы с качественной подготовкой и опытом. И тот факт, что город выгодно расположен по отношению к столице, также играет свою положительную роль. Крупные федеральные и международные компании открывают рабочие места для айтишников именно здесь, так как для создания комфортных условий для работы и жизни сотрудников требуется меньше ресурсов. К тому же, зарплатные ожидания соискателей в Воронеже более привлекательны для работодателей, чем в Москве», — отмечает директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова.