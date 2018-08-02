Воронежским айтишникам готовы платить от 110 тысяч рублей в месяц

Профессиональная сфера «ИТ/Интернет/Телеком» занимает второе место в строчке лидеров по количеству предложений от работодателей — 13% от общего числа вакансий, размещенных на портале hh.ru в Воронеже. Причем больше остальных востребованы специалисты в области разработки и программирования.