Марш памяти: десантники в Петербурге возложили цветы к «Вечному огню»

Миллион десантников сегодня отмечает свой профессиональный праздник. ВДВ — 88 лет. По всей России пройдут праздничные концерты, памятные акции, народные гулянья. В Санкт-Петербурге с выстрелом пушки в Петропавловской крепости начался марш десантников на Марсово поле к монументу «Вечный огонь», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Более тысячи человек пришли, чтобы возложить цветы к монументу. Собираться на Дворцовой площади люди начали за полтора часа до начала шествия.

Встречи десантников — это практически всегда шумно и весело. На главной площади города все утро стояла машина с колонками, из которых звучали военные песни.

Очень много людей, которые пришли в центр семьями. В тельняшках можно увидеть и совсем маленьких детей. Программа празднования у всех разная.

Но вот искупаться празднующим вряд ли удастся. «Водоканал» отключил воду в фонтанах у Адмиралтейства и на Московской площади. Хотя по такой погоде — в городе сегодня около 30 градусов — купаться хочется не только десантникам.

Вечером праздник переместится в Парк 300-летия Петербурга. Запланированы показательные выступления парашютистов концерт.

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