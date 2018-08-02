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Саратовскую фирму оштрафовали за безответственное отношение к бомбоубежищу
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Саратовскую фирму оштрафовали за безответственное отношение к бомбоубежищу 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Саратовскую фирму «Эон» оштрафовали за безответственное отношение к бомбоубежищу, сообщает сегодня, 2 августа, пресс-служба областной прокуратуры.
Во время проверки соблюдения законодательства о гражданской обороне надзорное ведомство выяснило, что защитное сооружение в доме №153 по улице Чернышевского было передано ТУ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области на ответственное хранение ООО «Эон» по договору от 21 декабря 2009 года.
При этом предприниматели допустили многочисленные нарушения при содержании сооружения, что свидетельствует о «необеспечении постоянной готовности помещения к его переводу для использования по назначению, а также о неисполнении ООО „ЭОН“ возложенных договором обязанностей по содержанию защитного сооружения гражданской обороны».
По иску прокуратуры, арбитражный суд оштрафовал фирму на 20 тысяч рублей.
Напомним, ранее квест «Перевал Дятлова» от компании LOCKation был закрыт в апреле из-за «многочисленных нарушений» требований приказа МЧС РФ об использовании защитных сооружений гражданской обороны в мирное время после проверки прокуратуры Ленинского района. Предприниматели занимались восстановлением помещения бомбоубежища, которое до этого длительное время не использовалось по назначению.
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