Россия и Япония разрабатывают планы межрегионального сотрудничества

"На сегодняшний день уже вырисовываются конкретные по содержанию планы межрегионального сотрудничества, причем не только с регионами российского Дальнего Востока, но в целом с регионами РФ и префектурами Японии", — сказал Озеров, возглавляющий группу по сотрудничеству Совфеда с японским парламентом.

Сенатор также сообщил, что в период осенней сессии запланирована поездка членов группы в Японию. «Естественно, там мы будем проводить встречи не только с нашими коллегами из Палаты советников (верхняя палата), но и Палаты представителей», — сообщил законодатель.

"С каждым годом разговор с японскими коллегами проходит все более конструктивно и открыто, — сказал Озеров журналистам по итогам встречи. — Сегодня в наших отношениях (с Токио — прим. ТАСС) есть противоречия, но это источник развития". «Разговор был откровенным, принципиальным, мы ничего друг перед другом не утаиваем», — резюмировал он, добавив, что поднималась и тема Курильских островов.