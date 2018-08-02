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Россия и Япония разрабатывают планы межрегионального сотрудничества
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Россия и Япония разрабатывают планы межрегионального сотрудничества 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия и Япония уже формируют конкретные планы сотрудничества регионов и префектур. Об этом в четверг сообщил член Совета Федерации Виктор Озеров на встрече с делегацией Палаты представителей — нижней палаты японского парламента.
"На сегодняшний день уже вырисовываются конкретные по содержанию планы межрегионального сотрудничества, причем не только с регионами российского Дальнего Востока, но в целом с регионами РФ и префектурами Японии", — сказал Озеров, возглавляющий группу по сотрудничеству Совфеда с японским парламентом.
Сенатор также сообщил, что в период осенней сессии запланирована поездка членов группы в Японию. «Естественно, там мы будем проводить встречи не только с нашими коллегами из Палаты советников (верхняя палата), но и Палаты представителей», — сообщил законодатель.
"С каждым годом разговор с японскими коллегами проходит все более конструктивно и открыто, — сказал Озеров журналистам по итогам встречи. — Сегодня в наших отношениях (с Токио — прим. ТАСС) есть противоречия, но это источник развития". «Разговор был откровенным, принципиальным, мы ничего друг перед другом не утаиваем», — резюмировал он, добавив, что поднималась и тема Курильских островов.
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