Девушка выпала с балкона высотки в Октябрьском районе

Сегодня днём, 2 августа, с общего балкона 12-го этажа дома на улице Высоцкого, 25 в Октябрьском районе Новосибирска выпала девушка.

«Участковый сказал, [что] ей лет 15–16. На балконе остался рюкзак и телефон. Тело часа два точно было здесь, экспертиза приехала где-то через час», — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Айдан.