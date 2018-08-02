Обухом в висок… В Салехарде вспыльчивый подрядчик загремел в колонию за нападение на заказчика

Салехардцу заменили наказание в виде обязательных работ на лишением свободы за отказ выполнять слишком простые поручения. Первое решение суда мужчина выслушал в феврале. Как рассказали «Красному Северу» в городской прокуратуре , индивидуальный предприниматель ремонтировал крыльцо библиотеки детского и семейного чтения на улице Карла Маркса. Проблемы начались при проверке представителями заказчика. Фигуранта не устроил тон, которым с ним общался сотрудник казенного учреждения, на что он и указал собеседнику. А после резкого ответа пошел на крыльцо, взял топор и ударил гражданина в висок — правда, обухом и не слишком сильно, так что обошлось без тяжких последствий.

Мировой суд на основании всех доказательств, в число которых вошла и видеозапись инцидента, признал гражданина виновным в причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Вспыльчивого ремонтника приговорили к двумстам часам обязательных работ. Он начал отбывать их в муниципальном АТП, потом прервался на лечение — но, окончив его, не вернулся к выполнению обязанностей. По ходатайству самого осужденного ему изменили место отбывания наказания — направили из автотранспортного предприятия в «Салехардэнерго». Однако уже через шесть дней он снова перестал появляться на рабочем месте.

По сведениям прокурорских работников, мужчина пытался убедить представителей предприятия поручить ему квалифицированную работу, с которой в силу специфики занятий он мог бы справиться. Но те настояли на своем, отправив гражданина на уборку территории — и тогда он пошел на принцип.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ямальского УФСИН ходатайствовали о замене неотбытого срока наказания лишением свободы, надзорное ведомство поддержало позицию УИИ, и мировой суд согласился: привередливого работника отправили в колонию-поселение сразу из зала.

Более тяжкое наказание мужчине назначили из расчета восьми часов обязательных работ за один день лишения свободы, в местах не столь отдаленных он пробудет всего 15 суток.