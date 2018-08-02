Исследователь нашел предполагаемое место крушения пропавшего в 2015 году вертолета Ми-8

Журналист-исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил в своем блоге, что нашел место крушения вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании UTair . Он смог назвать точные координаты, где, по его предположению, находится разбившееся воздушное судно.

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании UTair потерпел крушение 3 июля 2015 года в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. На его борту находились 5 человек — 2 медика и 3 члена экипажа. Вертолет выполнял санитарное задание по доставке больного ребенка из Сургута Нижневартовск . Возвращаясь обратно, через три минуты после входа в зону управления воздушным движением аэропорта Сургут вертолет повторно на связь с диспетчерами не вышел.

В своем исследовании Дегтерев напоминает, что прибывшие в район катастрофы спасатели обнаружили тела двух пилотов и врача-реаниматолога, а в 30 километрах от Сургута, в русле реки Обь нашли обломки винта и носилки. Тела бортмеханика и фельдшера, а также сам вертолет так и не нашли — считалось, что вертолет мог упасть в болото, откуда тела и части машины потом попали в русло реки Обь.

Валентину Дегтереву удалось найти спутниковые фотографии территории, где разбился самолет. Он отметил, что на снимках 2016-2018 годов есть место, которое может быть оставшимися обломками Ми-8. «Это место находится по координатам: 61.209393°, 72.636901° Сургутский район Ханты-Мансийский автономный округ, Россия . Всего 44 километра от международного аэропорта города Сургут на запад, в русле реки Обь. Небольшой, сильно заболоченный участок леса соединенный с руслом реки. Незаметный не с воздуха, не с берега. То, что можно назвать пропавшим вертолетом лежит там. Фюзеляж машины смятый при падение, он хорошо заметен на фотоснимкам», — пишет исследователь, отмечая, что на аналогичных фотографиях 2014 года такого объекта нет.

Журналист не исключает, что может ошибаться, и найденный объект может оказаться бревнами, лодкой или катамараном. Но если это обломки вертолета, то становится понятно, почему тела пилотов и врача были выброшены в воду. «Мне кажется проверка этого места не вызовет больших сложностей. Если там просто деревья, то волноваться уже будет не нужно. Если же там вертолет, то тайна погибшей машины будет наконец раскрыта. Надеюсь, что там лежит разбившейся вертолет», — считает Дегтярев.

Ранее Валентин Дегтярев поделился своими догадками о гибели группы Дятлова и обнаружил на Марсе мумию солдата.

Фото: wikimedia commons, Irina Kazanskaya