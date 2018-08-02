На Сакмарской ТЭЦ ремонт идет по графику

На Сакмарской ТЭЦ в разгаре подготовка к предстоящему отопительному сезону. Один из важнейших этапов — капитальные ремонты основного оборудования, турбин и котлов. Работы идут по плану.

В завершающей стадии капитальный ремонт турбины № 4. Работы начались в конце июня и будут полностью завершены к середине августа. В ходе ремонта проведен контроль металла, роторов и цилиндров высокого и низкого давления, а также устранены все выявленные дефекты. В настоящий момент теплоэнергетики осуществляют прокачку масла и подготовку турбины к балансировке. В капитальном ремонте задействованы специалисты Чебоксарского филиала «ЭнергоремонТ Плюс».

До конца августа работники ТЭЦ закончат работы на энергетическом котле № 5. В ходе капремонта на оборудовании произведут замену конвективного параподогревателя весом 42 тонны.

Помимо турбины №4, на станции проводят модернизацию водогрейного котла №4. На текущий момент выполнено ¾ общего объема работ. В ближайшее время энергетики приступят к восстановлению изоляции и опрессовке. Полностью капитальный ремонт котла будет завершен до 25 сентября.