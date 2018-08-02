Главный инженер чувашского предприятия оштрафован за загрязнение воздуха фенолом

Чувашии 32-летний главный инженер ООО «Спецдеталь» признан виновным в нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом сообщает прокуратура республики.

Ведомству удалось узнать, что в январе и феврале этого года главный инженер предприятия, зная, что оборудование предприятия не имеет газоочистительных установок, улавливающих фенол, приказал рабочим изготовить деталь, побочным продуктом при производстве которой является фенол. Отметим, что соответствующего разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух у мужчины также не было.

Инженер признал вину, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, прокуратура Чувашии возбудила административное дело в отношении руководства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» за нарушение порядка уведомления абонентов о предстоящем ограничении подачи горячего водоснабжения.

Фото: flickr.com, Jeremy Buckingham