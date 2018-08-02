Ещё
Главный инженер чувашского предприятия оштрафован за загрязнение воздуха фенолом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Главный инженер чувашского предприятия оштрафован за загрязнение воздуха фенолом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Чувашии 32-летний главный инженер ООО «Спецдеталь» признан виновным в нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом сообщает прокуратура республики.
Ведомству удалось узнать, что в январе и феврале этого года главный инженер предприятия, зная, что оборудование предприятия не имеет газоочистительных установок, улавливающих фенол, приказал рабочим изготовить деталь, побочным продуктом при производстве которой является фенол. Отметим, что соответствующего разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух у мужчины также не было.
Инженер признал вину, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, прокуратура Чувашии возбудила административное дело в отношении руководства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» за нарушение порядка уведомления абонентов о предстоящем ограничении подачи горячего водоснабжения.
Фото: flickr.com, Jeremy Buckingham
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Тот, кто лезет сегодня пьяным в фонтан – скорее всего, хлеборезом на кухне отсиделся!» Тимати заставили заплатить штраф за концерт на крыше машины «Будто ее застукали в чужом саду». Одежду Меланьи Трамп высмеяли в Сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор203
У России таких ракет нет. И не будет428
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью772
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета66
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след69
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение