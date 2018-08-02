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Более 60 нежилых зданий Подмосковья отремонтировали по предписанию Госадмтехнадзора в июле
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Более 60 нежилых зданий Подмосковья отремонтировали по предписанию Госадмтехнадзора в июле 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора провели серию проверок состояния фасадов нежилых зданий в Московской области, по итогам проверок стало известно, что более 60 зданий отремонтированы, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
«По итогам проведенных рейдов проверено 134 объекта. В ходе проверок выявлено и устранено 62 нарушения в содержании фасадной части проверяемых строений и нежилых зданий», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
По предписаниям инспекторов поверхности фасадов очистили от загрязнения, посторонних надписей, рекламных листовок и объявлений, провели ремонт ступеней и облицовку стен.
По итогам проверок инспекторы выдали владельцам зданий 32 предупреждения и вынесли штрафов на сумму около 1 миллиона рублей.
«Организациям-владельцам проверенных зданий и строений было выписано 56 предписаний. Еще шесть нарушений в июле были устранены до окончания рассмотрения материалов административного дела. Такая оперативность в наведении порядка стала основанием для смягчения административного взыскания», — добавила Витушева.
По словам Витушевой, соблюдение установленных подмосковным законодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания.
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