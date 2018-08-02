Ещё
Россия и АСЕАН намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и АСЕАН намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности 

РИА Новости 45 минут назад
СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности, формы такого взаимодействия будут прорабатываться, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Второе направление, которое всех интересовало и которое полностью отвечает нашим приоритетам международной деятельности, — это борьба с киберпреступностью, обеспечение безопасности в информационном пространстве. Есть у стран АСЕАН интерес такую работу начинать, и мы условились проработать возможные формы такого сотрудничества", — сказал Лавров по итогам заседания Россия-АСЕАН в Сингапуре.
АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор214
У России таких ракет нет. И не будет459
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета71
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью790
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след70
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение