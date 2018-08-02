Россия и АСЕАН намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности

"Второе направление, которое всех интересовало и которое полностью отвечает нашим приоритетам международной деятельности, — это борьба с киберпреступностью, обеспечение безопасности в информационном пространстве. Есть у стран АСЕАН интерес такую работу начинать, и мы условились проработать возможные формы такого сотрудничества", — сказал Лавров по итогам заседания Россия-АСЕАН в Сингапуре.