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В Кургане на экстренный номер 112 с начала года поступило 46 тысяч звонков
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В Кургане на экстренный номер 112 с начала года поступило 46 тысяч звонков 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Большой процент звонков в службу спасения — баловство или ложные вызовы
46 тысяч звонков сделали курганцы на номер 112 с начала года. Если в начале года в среднем операторам Центра обработки экстренных вызовов приходилось отвечать на 200 звонков, то к июлю цифра выросла более чем в два раза — до 500 обращений.
— Высок процент ложных вызовов — более 30% или почти 17 тысяч звонков. Это либо детская шалость, либо набор цифр по ошибке, либо — телефонное хулиганство. Такие звонки отнимают время и у операторов, и у сотрудников экстренных служб, которым приходится выезжать на вызов, вместо того, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается, — сообщают в пресс-службе Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.
Рост обращений связан, в первую очередь, с подключением к Системе-112 новых операторов мобильной связи. Сейчас в Кургане звонки по номеру «112» доступны для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле-2.
О том, как работают операторы службы 112, кто читает операторам стихи и почему служба спасения — не справочная мы рассказывали в нашем репортаже из центра обработки экстренных вызовов.
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