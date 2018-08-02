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Вторая в этом месяце встреча руководства района Коптево с жителями пройдет 15 августа
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Умер Юрий Мартынов

Вторая в этом месяце встреча руководства района Коптево с жителями пройдет 15 августа 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Жителей Коптева приглашают на вторую в текущем месяце встречу с главой управы Юрием Сугаковым в среду, 15 августа. По словам представителя управы, участники поговорят о реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.
Присоединиться к мероприятию и задать вопрос руководству района могут все желающие — вход на встречу свободный, предварительной регистрации не требуется.
Мероприятие начнется в 19.00. Оно пройдет в здании управы района Коптево по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 1. (мю)
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