Утиное семейство поселилось на небольшом водоеме в Ноябрьске. ВИДЕО

Видео, снятое на месте обитания утки-мамы и десяти ее детенышей, в редакцию «Ноябрьск 24» прислала одна из жительниц города. «У нас в Ноябрьское вывелись на водоеме утята! Ещё там если посидеть в засаде можно увидеть большую ондатру!», — рассказывает Лидия Григорьева. По словам автора видео, пернатое семейство обитает на небольшом водоеме в районе перекрёстка улиц Шевченко и Северной, рядом с болотом. Напомним, ранее в 8 микрорайоне горожане запечатлели разгуливающую по двору ондатру. Некоторые пользователи удивились появлению зверька рядом с 8 микрорайоном, ведь поблизости нет водоемов, возле которых предпочитают селиться эти крупные грызуны.