Ещё
Утиное семейство поселилось на небольшом водоеме в Ноябрьске. ВИДЕО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Утиное семейство поселилось на небольшом водоеме в Ноябрьске. ВИДЕО 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Видео, снятое на месте обитания утки-мамы и десяти ее детенышей, в редакцию «Ноябрьск 24» прислала одна из жительниц города. «У нас в Ноябрьское вывелись на водоеме утята! Ещё там если посидеть в засаде можно увидеть большую ондатру!», — рассказывает Лидия Григорьева. По словам автора видео, пернатое семейство обитает на небольшом водоеме в районе перекрёстка улиц Шевченко и Северной, рядом с болотом. Напомним, ранее в 8 микрорайоне горожане запечатлели разгуливающую по двору ондатру. Некоторые пользователи удивились появлению зверька рядом с 8 микрорайоном, ведь поблизости нет водоемов, возле которых предпочитают селиться эти крупные грызуны.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Ямальцы могут стать волонтёрами и помочь медикам В Надымском районе введен карантин из-за лисьего бешенства Павел Воля, Екатерина Варнава, Ольга Бузова, Terry и другие звезды ТНТ на VK Fest
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор190
У России таких ракет нет. И не будет431
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью772
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета62
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след64
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение