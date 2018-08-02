Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома на востоке столицы

«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве многоквартирного жилого дома на востоке Москвы . Утвержденным проектом предусмотрено строительство жилого дома на 308 квартир. Строительство ведется с августа 2017 г., его планируется завершить в IV квартале 2018 г. В ходе проверки с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ „ЦЭИИС“) выполнено 10 исследований. По итогам проверки выявлены нарушения по качеству выполненных работ гидроизоляции кровли. Зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности по применению отделочных и огнезащитных материалов, санитарно-эпидемиологических требований, требований по охране труда и содержанию строительной площадки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объект возводится по адресу: ул. Наташи Качуевской, вл. 1 (ВАО, Косино-Ухтомский) в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского». Застройщиком выступает ООО «ТПУ „Улица Дмитриевского“, генподрядчик — ООО „МИП-Строй №1“.

»Эксперты провели комплексное обследование работ по устройству гидроизоляции кровли, противопожарных систем и отделочных материалов на соответствие требованиям пожарной безопасности, провели оценку соответствия звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций и перекрытий на соответствие требованиям проекта. Кроме того, были проведены замеры фоновых значений гамма излучения, активности и плотности потока радона на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям», — рассказали в пресс-службе.