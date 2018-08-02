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Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома на востоке столицы
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Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве жилого дома на востоке столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве многоквартирного жилого дома на востоке Москвы. Утвержденным проектом предусмотрено строительство жилого дома на 308 квартир. Строительство ведется с августа 2017 г., его планируется завершить в IV квартале 2018 г. В ходе проверки с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ „ЦЭИИС“) выполнено 10 исследований. По итогам проверки выявлены нарушения по качеству выполненных работ гидроизоляции кровли. Зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности по применению отделочных и огнезащитных материалов, санитарно-эпидемиологических требований, требований по охране труда и содержанию строительной площадки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что объект возводится по адресу: ул. Наташи Качуевской, вл. 1 (ВАО, Косино-Ухтомский) в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского». Застройщиком выступает ООО «ТПУ „Улица Дмитриевского“, генподрядчик — ООО „МИП-Строй №1“.
»Эксперты провели комплексное обследование работ по устройству гидроизоляции кровли, противопожарных систем и отделочных материалов на соответствие требованиям пожарной безопасности, провели оценку соответствия звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций и перекрытий на соответствие требованиям проекта. Кроме того, были проведены замеры фоновых значений гамма излучения, активности и плотности потока радона на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям», — рассказали в пресс-службе.
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко добавил, что по итогам проверки генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении. «Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за их устранением», — заключил он.
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