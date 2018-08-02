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Жительницу Австралии дважды обокрали в Италии
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Жительницу Австралии дважды обокрали в Италии 

360tv.ru 1 час назад
Доверчивая и рассеянная жительница Австралии во время восьмидневного тура по Италии дважды стала жертвой мошенников. После случившегося Мэри Уоллес советует туристам не разговаривать с незнакомцами при обналичивании денег у банкоматов и в кратчайшие сроки блокировать дебетовые карты, сообщило ИА Nation News.
Мэри Уоллес решила снять деньги через банкомат, экран которого отражал солнечный свет, в Риме. Помочь женщине вызвался случайный прохожий. Во время диалога мошенник незаметно забрал ее карту, а позже за 20 минут совершил несколько безналичных покупок.
Через два дня жительница Австралии лишилась кошелька, когда ехала в автобусе. Теперь пострадавшая советует знакомым не пользоваться банкоматами в людных туристических местах.
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