Жительницу Австралии дважды обокрали в Италии

Доверчивая и рассеянная жительница Австралии во время восьмидневного тура по Италии дважды стала жертвой мошенников. После случившегося Мэри Уоллес советует туристам не разговаривать с незнакомцами при обналичивании денег у банкоматов и в кратчайшие сроки блокировать дебетовые карты, сообщило ИА Nation News.

Мэри Уоллес решила снять деньги через банкомат, экран которого отражал солнечный свет, в Риме . Помочь женщине вызвался случайный прохожий. Во время диалога мошенник незаметно забрал ее карту, а позже за 20 минут совершил несколько безналичных покупок.

Через два дня жительница Австралии лишилась кошелька, когда ехала в автобусе. Теперь пострадавшая советует знакомым не пользоваться банкоматами в людных туристических местах.