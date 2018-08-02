Тверской земляк-десантник Михаил Осташов — герой Великой Отечественной войны

2 августа в России отмечают день Святого Ильи Пророка, а также День Воздушно-десантных войск или «Войск Дяди Васи» (в честь командующего В. Ф. Маргелова). Но не все знают, что в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. было сформировано 10 гвардейских ВД бригад. Среди героев отмечен наш земляк — гвардии майор Осташов Михаил Михайлович.

Михаил Осташов родился в 1915 году, уроженец деревни Жданово Молодотудского района Калининской области. В рядах РККА — с 1936 года. В1939 году вступает в ВКП (б), на фронте, судя по всему, с первых дней войны. Жена осталась в Ленинграде

С 22 июня 1941 года Осташов становится командиром разведывательно-диверсионной группы разведотдела штаба Западного фронта. В период с сентября 1941 года по январь 1942 года группа находилась в тылу противника. За совместное участие в боевой операции с отрядом капитана Жабо по уничтожению штаба войскового соединения приказом Западного фронта № 0364 от 10 декабря 1942 года награждён орденом Ленина. В документах на награждение фигурируют фамилии наркома внутренних дел Л. П. Берии и командующего Западным фронтом Г. К. Жукова. Тогда сводный отряд нанес серьезный ущерб врагу: уничтожены коммуникации и 600 офицеров и солдат, в том числе подразделения Гестапо.

За участие в боевых действиях с партизанским полком имени " Сергея Лазо " приказом Западного фронта № 0744 от 9 июля 1942 года награжден орденом Красного знамени. В декабре 1942 года полк дислоцировался в районе Дорогобужа ( Смоленской Области ). Фамилия Осташова М. М. фигурирует в воспоминаниях командиров партизанских отрядов того времени.

С мая 1943 года назначен заместителем командира по политической части (начальник политотдела) 1-й гвардейской воздушно-десантной бригады. Формировались в городе Тейково . С сентября 1943 года Осташов в составе Воронежского фронта.

В ночь на 25 сентября 1943 года с прифронтовых аэродромов поднялись транспортные самолеты с десантом на борту и взяли курс в район Букринской излучины Днепра в тыл врага. Так началась Днепровская воздушно-десантная операция, в ходе которой советские десантники проявили массовый героизм, мужество и стойкость. Ставка Верховного Главнокомандования решила применить воздушный десант в составе корпуса, в который вошли 1 -я, 3-я и 5-я гвардейские воздушно-десантные бригады.

В Центральном архиве Министерства обороны СССР сохранился план Днепровской воздушно-десантной операции, разработанный штабом ВДВ. Вот несколько выдержек из него: воздушный десант после приземления захватывает рубежи — Липовый бор, Македоны, Степанцы с задачей не допустить прорыва противника к западному берегу Днепра на участке Канев, Трактомиров, протяженность фронта обороны десанта 30 км., глубина 15-20 км. Продолжительность самостоятельных боевых действий в тылу 2— 3-е суток. Общая численность состава десанта — около 10 тыс. человек. Выброска десанта возлагалась на авиацию дальнего действия.

С 23 декабря 1943 года бригада вошла в состав 11-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Периодически дивизия дислоцировалась в Московском военном округе. Боевой путь дивизии пока не отслеживается. 21 февраля 1945 года 11-я гв. ВДД преобразована в 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

6 августа 1944 года Осташов Михаил Михайлович погиб. Обстоятельства гибели и причина захоронения в городе Калинине устанавливаются. По одной из версий — это произошло во время боя с подразделениями главного диверсанта Германии Отто Скорцени, которые готовили покушение на Сталина. Бой произошел где-то на границе Калининского и Старицкого районов Калининской области.

Захоронен на кладбище Комсомольская роща, в 2-х километрах от Твери (кладбище у д. Никола-Малица). Могила сохранилась (если идти по главной аллее, в метрах 150 от входа со стороны монастыря есть указатель). А по архивным документам останки Осташова якобы перезахоронены на Волынское воинское захоронение (но это только на бумаге).

По материалам военного историка и краеведа Владимира Пяткина.