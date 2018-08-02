Воробьев, Рогозин и космонавты возложили цветы к памятнику Гагарину в Звездном городке

Старт космического корабля «Союз МС-07» состоялся 17 декабря 2017 года. За время работы экипажа МКС 54/55 были проведены десятки экспериментов из разных областей науки. Экспедиция завершилась 3 июня 2018 года, продолжительность работы космонавтов на МКС составила 168 суток.

3 февраля 2018 года Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили выход в открытый космос. За время работы на внешней поверхности МКС космонавты установили на приборный блок остронаправленной антенны новый приемный модуль широкополосной системы связи, позволяющей существенно увеличить пропускную способность и эффективность передачи телеметрической и целевой информации в режиме реального времени с помощью спутниковой системы «Луч». Продолжительность их нахождения в открытом космосе составила 8 часов 12 минут, что стало новым рекордом для российских космонавтов.

В ходе полета космонавты выполнили работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, бортовые фото-, видеосъемки, а также подготовили свой корабль «Союз МС-07» к возвращению с орбиты.