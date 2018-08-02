В Уфе перенесут остановку «Бульвар Ибрагимова»

Остановку общественного транспорта «Бульвар Ибрагимова» перенесут на 10 месяцев. Об этом сообщает мэрия Уфы.

С 15 августа по 31 мая следующего года остановка будет находиться напротив дома №69 по улице Ленина. Это связана с реставрацией объекта культурного наследия «Дома Самоделкина», который находиться на улице Ленина, 81.

Застройщик обещал сохранить ценные архитектурные элементы. Сдать объект планируют к лету следующего года.

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