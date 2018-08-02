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Совет имамов Южного Дагестана поддержит кандидатуру Владимира Васильева на выборах
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Совет имамов Южного Дагестана поддержит кандидатуру Владимира Васильева на выборах 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Ректор Духовной образовательной религиозной организации высшего образования «Исламский университет имени Шейха Абдула-Афанди» Ариф Саидов рассказал, что совет имамов Дербентского района поддерживает желание и готовность Владимира Абдуалиевича, уже на правах законного главы, возглавить Дагестан, потому что почти за год работы в Дагестане, появились заметные изменения. Дагестан — регион, где многие века, а в некоторых городах и тысячелетия, всегда рядом мирно сосуществовали все 3 мировые конфессии.
«В Дагестане никогда не было острых конфликтов на религиозной почве и наш город, древний Дербент, живой пример того, что мы веками жили и живём вместе. Мы являемся светским государством, где власть отделена от религии, но это на бумаге. В жизни всё очень близко и все вместе несём ответственность за то, что творится в Дагестане, но без постоянного диалога, мы не сможем добиться ни социального развития, ни стабильной политической обстановки, ни духовного и религиозного согласия и примирения», — сообщает Ариф Саидов
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