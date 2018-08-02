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Я отчаянно плакала 3 минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили Регину Мянник
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Я отчаянно плакала 3 минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили Регину Мянник 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Мало кто знает, что в жизни успешной актрисы и телеведущей Регины Мянник было много тяжелых испытаний. Уже в 20 лет она работала в программе «Акулы пера», а кинозрителям полюбилась после таких фильмов как «Гражданин начальник», «Крем», «Дом у большой реки». Недавно на канале «Россия» с успехом прошел сериал «Сиделка», где Мянник сыграла одну из главных ролей. Придя в студию программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», актриса рассказала, какие удары судьбы ей пришлось вынести, и как удалось не сломаться.
С первым своим мужем Регина познакомилась в 17 лет, когда попала в больницу. Врач был старшее ее на 9 лет и женат, но для обоих эта встреча стала любовью с первого взгляда. Однако в какой-то момент девушка осознала, что не хотела бы так строить самые важные в своей жизни отношения.
"Я стала представлять, как его жена плакала, переживала. Тогда я поняла, что победы бывают горше поражений. И я сказала ему, что мы расстаемся", — рассказала Регина.
Но после расставания Сергей осознал, что именно с Региной хотел бы создать семью и ушел от жены. Мянник не сразу согласилась начать все с нуля, но Сергей был очень терпеливым. Через два месяца они сошлись и стали жить вместе. В этом браке у актрисы родили двое детей, а еще две беременности закончились неудачно.
Причиной расставания пары стала измена супруга. Конфликт произошел на глазах у детей, и Сергей ушел из дома.
"Я не знаю, был ли это роман или просто флирт. Но я поняла, что в моей жизни этого не будет", — объясняет актриса.
Отношения со вторым мужем у Регины начались с дружбы, любовь пришла позже. Однако в конце концов Регина обрела женское счастье — Георгий принял ее детей как родных, все было прекрасно. Но случилась трагедия: муж актрисы погиб при невыясненных обстоятельствах, когда Регина была в Англии, где учились ее дети.
"Я пыталась сложить «паззлы» и понять, кто это сделал. Но я остановилась в собственном расследовании гибели Геры. Потому что это мир мужчин и денег", — призналась Регина.
А потом врачи озвучили Регине Мянник страшный диагноз — рак.
"Я плакала минуты три: горько и отчаянно. Но я успела вовремя остановить болезнь, мне удалось выздороветь", — поделилась она.
Как актриса живет сейчас, и о чем она сожалеет больше всего? Об этом в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
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