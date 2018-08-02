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Луораветлан из Лорино
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Умер Юрий Мартынов

Луораветлан из Лорино 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Морская охота — традиционное занятие обитателей Чукотки. Благодаря ей многие сёла восточного побережья самого северного региона Дальнего Востока смогли выжить в непростые 1990-е, улучшить своё материальное положение и войти в новый век, сохранив знания. Одной из таких общин стала «Лорино». Сегодня она имеет самую большую на Чукотке квоту на добычу серого кита — порядка 60 особей из 135, выделяемых на всю Россию. DV узнал, как живут и работают одни из лучших на Чукотке и в мире морзверобои села Лорино.
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