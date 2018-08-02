Главные инвестиционные площадки Гусь-Хрустального района приглянулись парламентариям

Несмотря на жаркую погоду, областные парламентарии продолжают курсировать по региону и проводить выездные заседания в различных районах. Очередной точкой на карте области стал Гусь-Хрустальный район.

По традиции депутаты Законодательного Собрания ознакомились с медучреждениями, находящимися на территории района. Законодатели встретились с медперсоналом Курловской районной больницы. «Как и везде по региону, медучреждение нуждается в кадрах, особенно в фельдшерах», — говорит главврач. — «Но активная работа по привлечению специалистов ведётся ежедневно. Запросы на специалистов отправлены во все вузы ЦФО».

«Проблема здравоохранения пришла к нам их тяжелейших 90-х годов и нулевых годов, когда закрывались и фельдшерско-акушерские пункты на селе. Было 65 ФАПов у нас в области закрыто, 7 родильных домов было у нас в области закрыто, сокращались койки родовспоможения. Сегодня делается очень многое, чтобы проблема, которая годами накапливалась, чтобы ее можно было решить. Новые ФАПы на селе строятся. За последние пять лет было 13 ФАПов построено. В ближайшее время в Гусь-Хрустальном районе будет построено порядка 9 ФАПов», — рассказал Владимир Киселёв , председатель Законодательного Собрания Владимирской области

Следующий объект, который посетили депутаты ЗС, — Великодворский перерабатывающий комбинат. Инновационное российско-германское предприятие по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков открылось в мае этого года. Объём инвестиций в масштабный проект составил 2,1 миллиарда рублей. Сейчас продукция комбината уже направляется в такие флагманы стекольной промышленности региона, как «Красное Эхо», «Великодворский стеклотарный завод», «РАСКО», «Символ». В планах расширить партнёров, среди которых: « Гардиан Стекло», «Эй Джи Си ФлэтГласс Клин » и «Эй Джи Си Борский стекольный завод».

Тут парламентарии заметили, что наличие сильного поставщика в непосредственной близости от производств — передовиков стекольной отрасли области позволит снизить себестоимость продукции, сделать её конкурентоспособной и иметь более выигрышные позиции на рынке.

Посетили депутаты ЗС и новую Великодворскую школу, где встретились с местными депутатами, общественниками и активистами района. Отметим, что уникальность образовательного учреждения в том, что в двух корпусах, но на одной площадке находятся и детский сад и школа. Учебное заведение рассчитано на 300 учащихся и на 95 дошколят. Школа укомплектована самым современным оборудованием. Классы оснащены интерактивными досками и компьютерами, мультимедийным проектором. Детский сад также соответствует всем современным требованиям.

Во время встречи с жителями района депутаты Законодательного Собрания подвели итоги своей работы и поделись планами на ближайшие будущее.

Алексей Соколов. «Вхождение города стеклодувов в региональную программу по модернизации тепловых сетей стало одним из главных достижений последних лет», — считает глава города Гусь-Хрустальный

На реконструкцию коммунальных сетей было выделено 53 миллиона рублей из областного и местного бюджетов. В поселке Красное Эхо сегодня приступили к реализации масштабного проекта — «Центра культурного развития». Здесь будут проводиться театрально-концертные, выставочные и образовательные мероприятия, можно будет заниматься различными видами художественного и научно-технического творчества. Также в следующем году запланировано открыть в районе предприятие по переработке торфа, и построить школу в деревне Купреево.