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Разрушенный в июле паводком мост в одном из аулов КЧР восстановят к сентябрю
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Умер Юрий Мартынов

Разрушенный в июле паводком мост в одном из аулов КЧР восстановят к сентябрю 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Дорожники Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют к сентябрю восстановить мост через реку Хурзук в ауле Учкулан Карачаевского района республики, пострадавший от паводка в начале июля. Об этом в четверг сообщили ТАСС в управлении «Карачаевочеркесавтодор».
"Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в конце августа — начале сентября. Паводком была разрушена опора моста на правом берегу. Проведен демонтаж конструкции мостового сооружения, сейчас ведутся земляные работы для устройства новой опоры", — сказали в управлении.
Ранее сообщалось, что после обрушения моста жители аула Учкулан пользуются объездной дорогой в соседнем ауле Хурзук, находящийся в 5 км. Для более удобного передвижения автотранспорта эта грунтовая дорога была расширенна и укреплена.
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