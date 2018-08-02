Разрушенный в июле паводком мост в одном из аулов КЧР восстановят к сентябрю

ЧЕРКЕССК , 2 августа. / ТАСС /. Дорожники Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют к сентябрю восстановить мост через реку Хурзук в ауле Учкулан Карачаевского района республики, пострадавший от паводка в начале июля. Об этом в четверг сообщили ТАСС в управлении «Карачаевочеркесавтодор».

"Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в конце августа — начале сентября. Паводком была разрушена опора моста на правом берегу. Проведен демонтаж конструкции мостового сооружения, сейчас ведутся земляные работы для устройства новой опоры", — сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что после обрушения моста жители аула Учкулан пользуются объездной дорогой в соседнем ауле Хурзук, находящийся в 5 км. Для более удобного передвижения автотранспорта эта грунтовая дорога была расширенна и укреплена.